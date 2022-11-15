Сотрудники на удаленке спят дольше остальных

Петербуржцы приняли участие в социологическом исследовании наряду с другими регионами и выяснили, что сотрудники, работающие удаленно спят дольше.

Специалисты сервиса SuperJob провели социологическое исследование среди 10 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны и выяснили, что те, кто работает на удаленке в среднем спят дольше тех, кто работает из офиса, об этом сообщает МК в Калининграде.

На количество часов сна влияет режим работы, сотрудники, которые работают удаленно спят дольше тех, кто работает в офисе: 7,2 против 6,8 часов сна.

В среднем 64% россиян спят от шести до восьми часов, 17% спят всего от четырех до шести часов, 14% проводят в постели от восьми до десяти часов. Более десяти часов спит всего 2% опрошенных.

Интересно, что чем старше респонденты, тем меньше они спят, также опрошенные, у которых есть дети спят ощутимо меньше, чем те, у кого детей нет: 6,8 против 7 часов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что опрос показал, что 39% россиян не против «серого» заработка.