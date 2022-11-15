Температура воздуха в Петербурге не поднимется выше 3 градусов Цельсия

Сегодня, 15 ноября, на Северную столицу будет влиять северо-восточная периферия циклона «Суе» («Sue»). В городе на машинах и газонах начал формироваться снежный покровю

Метеоролог Михаил Леус в своем Telegram канале рассказал жителям, что в регионе сохранится облачная погода. Днем пройдет мокрый снег с дождем, местами будет идти снег, ожидается формирование временного снежного покрова. Пешеходам и автолюбителям следует быть внимательными на дорогах, сегодня возможна гололедится.

Температура воздуха прогреется от +1 до +3 градусов, по области следует ожидать от – 2 до +3 градусов. Ветер северо-восточный с порывами 3-8 метров в секунду. Вновь ощущаются перепады атмосферного давления, сегодня оно будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с середины ноября в городе начнутся ночные заморозки, а температура воздуха днем будет снижаться.