Петербургской «Пелле» предъявлен иск в размере 824 млн рублей

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» предпринимал попытку через суд снять кредитные обременения, однако получил отказ. Заказчик судов предъявил заводу иск в размере 824 млн рублей, за понесенные убытки.

Как передает «Деловой Петербург», в рамках государственной программы инвестквот был заключен контракт в 2017 году на строительство серии из четырех рыболовных траулеров. Государственная программа предполагала выделение квот на вылов рыбы в обмен на постройку судна на российской верфи.

Суда данного проекта предназначены для ловли донных пород рыб и их переработки на борту. На промысел судно должно было выйти еще весной 2020 года, однако судно «Андромеда» не передавали заказчику, также как и второй траулер «Кастор». Стоимость всей серии траулеров оценивалась в 160 млн евро.

Из материалов дела по иску «Пеллы», стоимость головного судна составила 40 млн евро. Сторонами был заключен договор залога в 2021 году. Согласно договору «Пелла» обязалась вернуть заказчику аванс в размере 32 млн евро и возместить убытки, которые понес заказчик из-за нарушения сроков сдачи судна в размере 3,2 млн рублей, а также выплатить неустойку а размере 4 млн евро.

Арбитражем было установлено, что свои обязательства «Пелла» выполнила не полностью, таким образом она выплатила заказчику только аванс. Руководство судостроительного руководства считает, что этого достаточно, поскольку даты передачи судна более 230 влечет за собой право заказчика расторгнуть договор, в этом случае выплачивается только аванс.

В свою очередь заказчик не стал разрывать договор и предъявил «Пелле» иск о взыскании 823,9 млн рублей. Из которых только 77 млн – это сумма реального ущерба.

Рассмотрение дела продолжится 15 декабря.