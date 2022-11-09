О чем мечтает каждый шестой россиянин

Вот бы Новогодние чудеса случались чаще или хотя бы новогодние каникулы были длиннее. Оказывается менее 40% россиян довольны тем, что новогодние каникулы длятся девять дней.

Как передает МК в Калининграде, отдыхать всего от одного до трех дней готовы 15% россиян, еще 13% считают оптимальным отдых от четырех до шести дней. Около 6% жителей считают, что идеальная продолжительность новогодних каникул – это одна неделя. Отдыхать больше хотели бы 16% опрошенных, для них оптимальной продолжительностью новогоднего отдыха является две недели. Некоторые утверждают, что готовы обойтись без новогоднего отдыха вовсе, правда таких всего 5%.

Всего 39% россиян довольны утвержденными девятью днями каникул, большая часть из них – женщины.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проведение новогодних праздников в 2022 году в городе потратят около 100 млн рублей.