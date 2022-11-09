Введение обязательной маркировки ювелирных изделий в РФ перенесли на 2024 год

В России должны были ввести обязательную маркировку ювелирных изделий с 1 марта 2023 года. Маркировка будет наносится в формате шрихкода на металлическую часть украшения и станет обязательной с 2024 года.

Как передает МК в Новгороде, обязательная маркировка нужна будет для произведенных в РФ или ввезенных из стран Евразийского экономического союза украшений. Данное введение перенесли на 1 марта 2024 года. Для ювелирных изделий, привезенных из других стран, срок введения обязательной маркировки переносится на 1 сентября 2024 года.

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