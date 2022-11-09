В Кудрово открылся новый детский сад

В Ленинградской области стараются решать проблему нехватки дошкольных учреждений и социальных объектов. Таким образом в Кудрово также завершается строительство школы на 1000 мест.

Как передает ivbg.ru, из окна нового детского сада видно двор соседнего детского сада, всего в одном дворе их уже три, а в начале 2023 года планируют открытие и новой школы.

Всего в Кудрово в следующем году планируют построить восемь детских садов и три школы. Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич считает, что это хороший темп развития, однако понимает, что этого мало. Для дальнейшего развития будут привлекаться инфраструктурные кредиты и облигации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Смольный планирует удвоить темп постройки школ в 2023-2024 годах. Таким образом до конца 2025 года планируют построить 62 школы и 106 детских садов.