Петербург продолжает радовать жителей города теплом

Вместе с циклоном «Филомена» в город придут тепло и дожди. Сегодня у северной столицы есть все шансы побить суточный температурный рекорд.

Метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале пояснил, что сегодня, 9 ноября, Петербург окажется на пути теплого атмосферного фронта, а затем и в теплом секторе циклонического вихря. Циклон «Филомена» сохранит в городе облачную погоду, однако температура воздуха продолжит расти.

Воздух в городе может прогреться от +9 до +11 градусов, в области будет немного прохладнее от +6 до +11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Метеозависимым жителям стоит быть готовым, атмосферное давление сегодня ниже нормы 755 мм рт.ст.

Последний раз максимум суточной температуры составил +9,3 градуса, он был установлен в 1926 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что погода в Петербурге кардинально изменилась и новый сектор циклона порадует горожан теплом и дождями.