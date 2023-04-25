Психолог объяснила, чем вызвана потребность обсуждать чужую жизнь

Желание людей посплетничать за спиной на самом деле имеет вполне логичное объяснение. Причины обсуждения чужой жизни перечислила психолог Евгения Пименова.

Так, по словам специалиста, в основе сплетен кроется чувство одиночества и неуверенности в себе, а также неудовлетворенность собственной жизнью. Об этом сообщает "МК в Великом Новгороде".

Пименова пояснила, что такие "разговоры за спиной" помогают людям самоутвердиться и справиться с неуверенностью в себе. Кроме того, обсуждение чужой жизни, как правило, обеспечивает чувство нужности, а с психологической точки зрения оно является самым крепким.

Также, по словам специалиста, сплетни удовлетворяют потребности в безопасности через изучения человека и оценки возможного вреда, который он может нанести.

Еще одной функцией обсуждений чужой жизни может стать борьба с социальной тревогой и удовлетворенность чувства любопытства.