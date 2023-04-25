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Кэш поисковиков «напомнил» о порно на сайтах петербургских школ, пока депутаты боролись с секс-услугами

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© Фото: pxhere

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Петербургские парламентарии внесли на рассмотрение в Госдуму РФ проект по борьбе с рекламой секс-услуг, но так и не нашли виновных в размещении порнографии на сайтах учебных заведений.

В понедельник, 24 апреля, депутаты внесли в Госдуму РФ предложение штрафовать за пикантную рекламу на сумму до 500 тысяч рублей. Авторы идеи заявили, что в Петербурге много подобной рекламы, которая не украшает город и наносят городскому имуществу вред.

При этом никто из команды губернатора Александра Беглова так и не разобрался, кто ответит за появление рекламы порно на сайтах школ Северной столицы. Активисты обнаружили «интересные материалы» несколько месяцев назад и пожаловались на них в Лигу безопасного интернета. Ее глава Екатерина Мизулина заявила о недопустимости подобных материалов на сайтах, которыми пользуются дети.

Однако никто не торопился удалять «пикантные картинки» сразу после жалоб. Сейчас провокационные материалы удалены, но их «запомнил» кэш поисковиков, и ссылки там все еще находятся.

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