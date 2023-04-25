Несколько самолетов в Анталью от AZUR air и Southwind Airlines снова не покинут Петербург во вторник

Во вторник, 25 апреля, в воздушной гавани Северной столицы на вылет отменили пять авиарейсов, четыре из которых были запланированы в Анталью. При этом еще два самолета покинут аэропорт несколько позже изначально указанного в расписании времени.

По данным онлайн-табло Пулково, в очередной раз отменили вылет самолетов AZUR air и Southwind Airlines в Анталью. На 08:00 утра в расписании пометка "отмена" стоит напротив рейсов, запланированных на 03:05, 04:10, 07:30 и 15:10.

Также в 10:40 не состоится вылет воздушного судна в Ош от Avia Traffic, а самолет FlyOne Armenia покинет Петербург и отправится в Ереван около 08:50 вместо 06:00 утра. Еще одним задержанным рейсом станет отправление пассажиров в Шарм-Эль-Шейх от AlMasria Universal Airlines, - теперь самолет покинет аэропорт в 22:00 вместо 15:05.

Кроме того, в Пулково есть несколько отмененных рейсов на прибытие, среди которых как раз самолеты указанных авиакомпаний из Антальи (02:00 по мск., 03:10 по мск., 13:35 по мск. и 18:05) и Оша (09:10 по мск.).

Остальные рейсы пока планируют осуществить без изменений. Расписание самолетов можно в реальном времени отслеживать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что летом 2023 года планируется увеличить количество рейсов из Петербурга в Китай.