Жителям Петербурга рассказали, как отличить аллергию от простуды

Весной у некоторых людей может внезапно начаться аллергия. Те, кто никогда не встречался с ней раньше, иногда путают ее симптомы с признаками ОРВИ из-за постоянного желания чихать и слезотечения.

О различиях аллергии и простуды рассказали специалисты Роспотребнадзора. Отмечается, что в этом случае важно обратить внимание на общее состояние организма, в частности, на температуру.

Как сообщает "МК в Ленобласти", при аллергии не должно быть лихорадки. В случае, когда температура держится несколько дней подряд, болит горло, а кашель не отпускает, речь с большой долей вероятности идет о вирусной инфекции.

Кроме того, отличается продолжительность недомогания. ОРВИ обычно проходит за неделю или десять дней, а вот при аллергии человек может чихать на протяжении всего сезона цветения. При этом симптомы можно снять при помощи антигистаминных препаратов.