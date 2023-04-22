Эксперт объяснил, как вычислить воришек домашнего интернета

Несколько показателей могут указывать, что к домашней Wi-Fi сети подключились сторонние пользователи. Эксперт рассказал, как распознать воришек, и что делать в таком случае.

Директор по технологическим стандартам АНО "Платформа НТИ" Никита Уткин отметил, что существуют два знака, по которым можно вычислить подключение сторонних лиц к домашней Сети. Об этом сообщает АБН.

Так, необходимо обратить внимание на медленную скорость интернета и рост трафика. В случае, когда зафиксированы оба показателя, кто-то смог узнать пароль Wi-Fi и теперь активно пользуется чужим интернетом.

Чтобы избежать такого воровства, специалист советует изначально сменить пару логин—пароль, а затем иногда их обновлять, уделяя повышенное внимание надежности и составляя различные комбинации.