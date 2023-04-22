Самолеты Azur air до Антальи второй день подряд обходятся без пассажиров

Несколько рейсов до Антальи из Петербурга снова отменили. Известно, что за перевозку пассажиров должны была отвечать Azur air. Также в субботу задержат вылет из Северной столицы двух самолетов "Победы".

По данным онлайн-табло Пулково, 22 апреля рейсы Azur air на 03:05, 07:30 и 15:10 отменили. Все три самолета могли бы перевезти пассажиров в Анталью, но по неизвестной причине этого не сделают.

Кроме того, в субботу задержат вылет как минимум двух самолетов. Речь идет о рейсах "Санкт-Петербург - Владикавказ" и "Санкт-Петербург - Сочи". За оба направления отвечает авиакомпания "Победа". Время отправления передвинули с 10:05 на 10:40 и с 08:05 на 09:55 соответственно.

Остальные авиарейсы пока планируют выполнить согласно расписанию. Изменения в течение дня можно отслеживать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что этим летом самолетов в Китай из Петербурга может стать больше.