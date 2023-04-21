В водах Ладожского озера наловили первые 50 тонн рыбки с огуречным ароматом

Из Ладожского озера выловили первую партию корюшки, однако торговать "свежей" рыбкой начали еще на прошлой неделе. Некоторые петербуржцы подозревали, что продукция была просто заморожена в прошлом году.

В пресс-службе администрации Ленобласти поделились, что первая партия рыбки с огуречным ароматом общим весом 50 тонн была доставлена с Ладожского озера. В общей сложности планируется выловить примерно 1 100 тонн.

Отмечается, что в Новой Ладоге розничная цена на рыбу составляет от 130 рублей за килограмм до 590 рублей, все зависит от размера корюшки. При этом в самом Петербурге цены на продукцию за год выросли почти в два раза. Так, сейчас за килограмм культовой рыбы горожане могут отдать около тысячи рублей.

Напомним, что сезон продажи корюшки стартовал 15 апреля и продлится вплоть до конца мая. Позже можно будет найти только путинную рыбу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что приобрести корюшку-трупоедку сейчас можно сразу в 12 районах Петербурга.