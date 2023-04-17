На должность главы Мегафона в Санкт-Петербурге назначен Максим Токаренко

У подразделения Мегафона в Петербурге сменился руководитель. Ранее эту должность занимал Владимир Бакалов.

Директором регионального отделения «Мегафон» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал экс-руководитель офиса оператора в Самаре Максим Токаренко. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Отмечается, что новый глава Мегафона в Петербурге планирует более детально проработать вопросы покрытия сети и скорости мобильного интернета, а также заняться расширением пула цифровых продуктов, решений для бизнеса и доработать бренд Yota.

На должности главы Мегафона по Петербургу Токаренко сменил Владимира Бакалова, занимавшего эту позицию с 2013 года. Топ-менеджер начал заниматься городским подразделением, когда оно еще только формировалось, в это же время появилась сотовая связь в метро, развилась скорость мобильного интернета и была запущена тестовая зона услуг пятого поколения. Сейчас же Бакалов решил перейти на государственные проекты региона, уступив свое прошлое место новому руководителю.

Известно, что Максим Токаренко работал с МегаФон в Поволжье еще в 2009 году, а с 2012 по 2014 годы состоял на руководящих позициях в отделениях компании на территории Республики Башкортостан и в Тольятти.