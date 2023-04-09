У Исаакиевского собора провели крестный ход в честь Вербного воскресенья

В честь одного из самых главных христианских праздников у Исаакиевского собора в Петербурге провели крестный ход.

Так, 9 апреля горожане празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В связи с этим утром рядом с Исаакиевским собором прошел крестный ход.

Праздничную архиерейскую литургию, которая началась в 09:00, провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также в мероприятии приняли участие воспитанники городских воскресных школ и православных гимназий.

Праздничным утром граждане могли услышать три хора, среди которых: сводный детский хор митрополии, детско-молодежный и богослужебный хор Исаакиевского собора.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в первый день новго года в Петербурге прошел крестный ход трезвенников. Он проводился 23 раз по счету.