Журналисты, юристы и топ-менеджеры чаще других затрудняются с поиском работы в Петербурге

Чаща всего трудности с поиском работы в Северной столице возникают у специалистов в сфере массмедиа, консалтинга и юриспруденции. Кроме того, нелегко приходится и топ-менеджерам.

Согласно данным опроса, проведенного HeadHunter, 73% соискателей из города на Неве уверены, что найти подходящие вакансии сейчас достаточно трудно. Более того, 29% граждан и вовсе считают, что нормально трудоустроиться в Петербурге сейчас практически нереально. Об этом пишет "Петроград".

Некоторые граждане не отрицают трудности, которые возникают при устройстве на работу, но считают, что они вполне преодолимы. Таких респондентов насчитывается около 44%. По результатам исследования, труднее всего с трудоустройством в городе журналистам, юристам и топ-мендежерам.

Тем не менее, есть 18% тех, кто вообще не заметил изменений на рынке трудоустройства.

Отметим, что Петербург сейчас находится на 16 строчке по числу соискателей, которые жалуются на безработицу.