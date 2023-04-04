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Журналисты, юристы и топ-менеджеры чаще других затрудняются с поиском работы в Петербурге

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© Фото: Pxhere

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Чаща всего трудности с поиском работы в Северной столице возникают у специалистов в сфере массмедиа, консалтинга и юриспруденции. Кроме того, нелегко приходится и топ-менеджерам.

Согласно данным опроса, проведенного HeadHunter, 73% соискателей из города на Неве уверены, что найти подходящие вакансии сейчас достаточно трудно. Более того, 29% граждан и вовсе считают, что нормально трудоустроиться в Петербурге сейчас практически нереально. Об этом пишет "Петроград".

Некоторые граждане не отрицают трудности, которые возникают при устройстве на работу, но считают, что они вполне преодолимы. Таких респондентов насчитывается около 44%. По результатам исследования, труднее всего с трудоустройством в городе журналистам, юристам и топ-мендежерам.

Тем не менее, есть 18% тех, кто вообще не заметил изменений на рынке трудоустройства. 

Отметим, что Петербург сейчас находится на 16 строчке по числу соискателей, которые жалуются на безработицу. 

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