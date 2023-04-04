Стало известно, сколько денег нужно петербуржцу для счастья

Сумма, способная сделать счастливым среднестатистического россиянина, за последние пять месяцев уменьшилась, хотя в крупных городах, наоборот, наблюдается обратная тенденция.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что в среднем жителю России для комфортной и счастливой жизни каждый месяц нужно иметь примерно 195 тысяч рублей. Интересно, что несколько месяцев назад желаемая сумма была выше на 10 тысяч рублей.

Противоположенная ситуация наблюдается в городах-миллионниках, где запросы граждан подросли. Так, москвичам для счастья хотелось бы иметь около 260 тысяч ежемесячно, а петербуржцам хватило бы 230 тысяч. В последнем случае разница с предыдущей желаемой суммой, которая фиксировалась в октябре 2022 года, составила 17% в большую сторону.

Как правило, мужские запросы превышают женские, при этом молодым людям для счастья хватит меньше суммы, чем взрослым.

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