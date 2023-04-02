Пассажиры самолета в Ижевск 2 апреля отправятся в запланированное путешествие на два часа позже

Пассажиры, решившие отправиться самолетом в Ижевск 2 апреля, проведут в аэропорту несколько больше времени, чем планировали изначально. Вылет воздушного судна задержат на несколько часов.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, рейс "Санкт-Петербург - Ижевск" авиакомпании "Ижавиа" в воскресенье будет осуществлен на два часа позже. Так, время передвинули с девяти часов на 11 часов утра.

Также есть отмененные рейсы на вылет. Речь идет о самолете в Ош от "Уральских Авиалиний", который должен был покинуть города на Неве в 20:15. Причины отмены рейса пока не уточняются.

Больше изменений 2 апреля в расписании Пулково пока не предвидится. Новое расписание пассажиры могут увидеть на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителям России перечислили страны, где можно провести майские праздники без визы. Например, речь идет о Южной Корее, Турции и Египте.