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Еще шесть территорий Северной столицы могут стать природными заказниками

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© Фото: Baltphoto / Константин Яковлев

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Несколько территорий Северной столицы хотят добавить в список охраняемых.

Комитет по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга хочет изучить шесть территорий, которые могут добавить  в список охраняемых. Отмечается, что сейчас  стало особенно важно сохранять леса. Об этом пишет Neva.Today.

Известно, что на сегодняшний день на территории Петербурга насчитывается около 17 охраняемых природных заказников. По словам главы комитета по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александра Германа, в Петербурге планируют продолжить расширять территорию заказников.

В скором времени на территории региона проведут осмотр еще нескольких участков. Герман подчеркнул, что сохранение лесов в современном мире является важной задачей.

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