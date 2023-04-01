С 5 апреля для самозанятых петербуржцев заработает новый центр

На территории Северной столицы появился новый центр реализации проектов, направленных на поддержку самозанятых, который распахнет свои двери уже в апреле.

Новый центр для самозанятых в Петербурге откроется пятого числа. В пресс-службе Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства города рассказали, что организация появится на базе регионального Центра "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Уточняется, что граждан будут принимать в доме 59 по Кирочной улице.

Так, в центре окажут помощь самозанятым и индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы в Петербурге. Граждане смогут получить бесплатный доступ к государственным мерам поддержки, а также, в случае необходимости, перейти из статуса самозанятого в ИП или ООО.

Кроме того, специалисты проведут консультации по правовым вопросам, а также вопросам финансового планирования либо налогообложения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге горожан, сдающих квартиры в аренду, приравняли к самозанятым и попросили предоставить в ФНС декларации о доходах сразу за несколько предыдущих лет.