Петербургские депутаты предложили ввести новые меры для борьбы с рекламой интимных услуг

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается борьба с рекламой интимных услуг. Депутаты предложили внести изменения в закон на федеральном уровне.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили распространить запрет на рекламу секс-услуг по всей России. В настоящее время документ внесен в Государственную думу РФ, пишет "МК в Питере".

Так, согласно новым правкам в законе "О рекламе", нарушители начнут платить большие штрафы. Авторы инициативы считают, что благодаря изменениям в законопроекте, количество интимных объявлений уменьшится.

Уточняется, что проблема распространения рекламы интимных услуг в Петербурге и некоторых городах Ленобласти особенно актуальна.