В Северной столице деревья от дорожных работ защитят двухметровыми щитами

От дорожных работ деревья в Санкт-Петербурге защитят при помощи специальных щитов, которые в высоту будут достигать двух метров.

Соответствующее постановление правительства города появилось на сайте Смольного и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Уточняется, что теперь петербургские строители должны особенно тщательно следить за защитой деревьев во время проведения разного рода мероприятий по ремонту.

Например, в случае, когда будет производиться мощение и асфальтирование, вокруг деревьев должны оставить свободные пространства диаметром не менее двух метров. Также вокруг растений выставят специальный двухметровый щит.

Если засыпки или обнажения корней в ходе работ избежать не удастся, специалисты должны позаботиться о том, чтобы дерево смогло расти дальше. Исключением, когда щитов вокруг растений не будет, может стать аварийная ситуация.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербургский аэропорт начали готовить к летнему сезону. Специалисты проверят технику, взлетно-посадочные полосы, места стоянок самолетов, а также инженерные системы и перроны.