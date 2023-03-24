В субботу петербуржцы столкнутся с порывами ветра, достигающими 18 м/с

В Санкт-Петербурге прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, местами ветер может разогнаться вплоть до 18 метров в секунду.

Жителей Северной столицы поджидают достаточно капризные выходные со снегом и дождем, а также сильным ветром. В пресс-службе МЧС по Петербургу предупредили, что, согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 25 марта на территорию региона придет ветер, достигающий 18 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий гражданам рекомендовали убрать вещи с балконов, а также держать окна в доме закрытыми. Лучше остерегаться деревьев и неустойчивых построек на улицах, а также лишний раз не выходить из помещений.

В случае чрезвычайной ситуации петербуржцы всегда могут обратиться в службу спасения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что после самого теплого мартовского дня, который был зафиксирован 23 числа, петербуржцам спрогнозировали мокрые и ветреные выходные со снегом.