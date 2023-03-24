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Петербург, закрытый облаками, 24 марта поджидает очередной циклон

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© Фото: Baltphoto/Павел Долганов

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Северная столица в пятницу ждет очередной циклон. В городе будет облачно, местами пройдет дождь.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился, что 24 марта петербуржцев ждет преимущественно облачная погода, так как город окажется в передней части следующего североатлантического циклона, только-только проводив на восток циклонический вихрь.

В течение дня потеплеет до +8 градусов, а по области столбики термометра могут установиться на отметках в +4 и +9 градусов. Юго-западный ветер при этом разгонится до 4-9 м/с. Атмосферное давление, составив 746 мм рт. ст., окажется ниже нормы.

Выходные в Петербурге начнутся с дождей и температур в +5 и +7 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам  23 числа прогнозировали самые высокие температуры за март. Предполагалось, что в этом году будет поставлен среднесуточный рекорд, который был зафиксирован в 1981 году с температурой воздуха в +6,7 градусов.

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