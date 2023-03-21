Петербуржцам объяснили, кто может поднять цены на рис

Сейчас в России нет предпосылок для подорожания риса, но в будущем это может зависеть от решения ретейлеров.

По словам руководителя компании "Чистый рис" Светланы Березовской, если дело касается риса, то на цены чаще всего влияют именно ретейлеры, а не производители. В связи с этим конечная стоимость продукты может быть изменена. Об этом пишет "МК в Великом Новгороде".

Также специалист отметила, что за этот год в стране засеваются рисом примерно такие же площади, что и в прошлом. Тем не менее, тогда урожай выдался не таким хорошим, каким мог быть из-за того, что была поздно подана вода на некоторые поля. В связи с этим уборку перенесли на осень, когда комбайны уже попросту тонули.

Так, по словам Березовской, компания вырастила две тысячи тонн риса, из которых переработать в крупу можно было половину. При этом организация продала 52 тонны, а оставшуюся часть отпустили "просто сырцом".