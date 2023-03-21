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На месте Uniqlo в петербургском "Доме мод" весной откроют Gloria Jeans

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© Фото: скриншот Google maps

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В петербургском "Доме мод", расположенном на Петроградской стороне, откроют точку отечественного ритейлера Gloria Jeans. Известно, что вещи будут продавать на месте ушедшего из России японского производителя одежды Uniqlo.

Открытие Gloria Jeans в "Доме мод" может состояться уже этой весной. Так, российский модный ритейлер займет более 1 100 "квадратов" на двух этажах, где до этого продавалась продукция Uniqlo, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Gloria Jeans.

Планируется, что новый магазин сможет представить петербуржцам и гостям города широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, а также различные аксессуары.

В настоящее время на территории Северной столицы работают 22 точки Gloria Jeans. В компании прогнозируют, что до конца 2023 года число магазинов увеличится до 30. Также ритейлер расширит площади существующих точек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на месте ушедшего с российского рынка H&M в Санкт-Петербурге появятся три магазина локальных брендов. Их разместят на Петрогдке в помещении, где находилась одна из крупнейших точек зарубежной сети.

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