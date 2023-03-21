Петербургский синоптик Колесов спрогнозировал похолодание в конце марта

В Петербурге резко похолодало с почти рекордных +10 до +1 градуса, однако синоптик успокоил: ближайшие дни будет еще тепло. Правда, к концу марта на территорию региона придет похолодание.

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в предстоящие числа может быть еще один очень теплый день, - 23 марта. После это к петербуржцам пожалует холодный воздух с севера, ночные температуры станут отрицательными, а днем хоть и ожидается плюс, но небольшой.

Сегодня в городе на Неве пришел холодный атмосферный фронт с севера. В течение дня 21 марта станет теплее, может выглянуть солнце, которое прогреет воздух до +6 и +7, но снег и дождь, характерные для марта, никуда не денутся.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что дожди со снегом настигли Петербург во вторник. В среду, 22 марта, осадки также ожидаются, но ближе ко второй половине дня.