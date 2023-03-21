Global Ports занялась обслуживанием регулярного контейнерного сервиса из Китая в Северную столицу

В Петербурге запустили обслуживание нового регулярного контейнерного сервиса из Китая. Известно, что оператором выступает транспортно-логистическая компания Torgmoll.

АО "Первый контейнерный терминал" группы Global Ports начал обслуживать новый прямой контейнерный сервис Torgmoll из Китая в Большом порту Санкт-Петербург. В пресс-службе терминала рассказали, что перевозки будет осуществлять Hainan Yangpu Newnew Shipping Co.

Так, первое судно прибыло на территорию Культурной столицы 17 марта. Планируется, что суда будут пускать по маршруту Циндао – Шанхай – Хуанпу (Гуанчжоу) – Петербург дважды в месяц. Для осуществления перевозок будут задействованы пять специализированных судов-контейнеровозов со средней вместимостью примерно 2 500 TEU.

Кроме того, на площадке терминала появится ускоренные контейнерные поезда, которые отправят импортные грузы на станции Московского региона. Пока у Torgmoll нет офиса в Петербурге, но скоро он будет обустроен, заверили в пресс-службе Global Ports.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что между Стамбулом и Санкт-Петербургом наладили регулярный морской сервис. Транспортный оператор "Рускон" совместно с партнером занялись новым маршрутом.