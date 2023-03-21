Сотрудники бывшего завода Nissan в Петербурге из-за новых условий предприятия могут лишиться подработки

Перед сотрудниками бывшего завода Nissan в Петербурге, который сейчас находится в простое, возникла непростая задача: либо уволиться, либо остаться, но без подработки и пока что без основной работы. Все дело в том, что некоторые сотрудники должны будут присутствовать на заводе, но при этом не будут работать.

Так, на предприятии изменились условия. Если раньше сотрудникам не нужно было находиться на территории завода, то, начиная с 20 марта, это условие станет обязательным как минимум для 30% работников. Об этом пишет АБН.

Уточняется, что производство при этом запущено не будет. Как пояснил информированный источник, "АвтоВАЗ", который стал новым владельцем завода, сейчас занимается формированием производственного плана, поэтому необходимо понять, кто из сотрудников точно будет работать дальше, а также оценить их квалификацию.

Совместить времяпровождение на площадке предприятия и на подработке у граждан, вероятно, не получится, таким образом, появляется выбор: уйти с предприятия или остаться. Уточняется, что сотрудникам, которые будут находиться на площадке, предоставят вахту и питание.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что площадка бывшего завода Nissan может превратиться в "Лада Санкт-Петербург".