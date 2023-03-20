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В Петербурге 20 марта начали отмывать улицы после зимы

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© Фото: Baltphoto

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Дороги и улицы в Санкт-Петербурге начинают чистить при помощи поливомоечных машин и пылесосов. Правда, пока сделать это получается далеко не везде.

С понедельника, 20 марта, на территорию Северной столицы начали проводить влажную уборку, но пока только в дневные часы, чтобы избежать образования наледи, и местами. Так, сначала рабочей недели на улицы вышли 121 машина и 100 единиц техники, среди которых пылесосы и поливомоечные машины. об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Также опоры фонарей и ограждения, используя шланги, мысли около 180 специалистов.

Напомним, что 1 апреля в городе на Неве стартует месячник благоустройства.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на проблемы с уборкой дорог в Культурной столице обратил внимание бывший вице-губернатор города Николай Бондаренко. Тогда он привел в пример перекресток улицы Сизова и проспекта Испытателей, где дороги и тротуары были залиты грязной талой водой до краев. 

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