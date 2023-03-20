В Петербурге 18 мая стартует фестиваль SPbTransportFest с парадом и конкурсами

С 18 по 20 мая в Северной столице пройдет Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest.

В 2023 году для желающих посетить SPbTransportFest приготовили целую программу, куда включили выставку транспорта, парад ретромобилей и даже конкурс авторской песни. Кроме того, в рамках мероприятия устроят соревнования между водителями автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Центральным событием SPbTransportFest станет парад ретромобилей, который пройдет в финале - 20 мая. После пробега транспорт выстроится на Инженерной улице, а в завершении пройдет праздничный гала-концерт на Манежной площади, где перед зрителями выступят популярные артисты, а также участники конкурса авторской песни, который проводится впервые.

Чтобы принять участие в состязании исполнителям должно быть от 18 до 35 лет, подать заявку можно до 30 марта. Известно, что на настоящий момент к организаторам обратились более 40 конкурсантов со всей России. Уточняется, что победитель сможет записать сингл в профессиональной студии.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2023 году петербургские театры отметят три юбилея выдающихся деятелей культуры. В связи с этим анонсировалась крупная творческая программа в честь 200-летия драматурга А.Н. Островского, 150-летие певца Ф.И. Шаляпина и композитора С.В. Рахманинова.