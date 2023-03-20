Петербуржцам обещали, что 20 марта 2023 года станет одним из самых теплых дней

В Петербурге понедельник, 20 марта, установит новый температурный рекорд. Пока неизвестно, какие точно показатели сегодня зафиксируют специалисты, но они точно станут выше, чем те, которые были зафиксированы 14 числа.

До сегодняшнего дня отметка в 7,9 градусов считалась самой высокой за март 2023 года. Однако, по словам главной синоптика города на Неве Александра Колесова, 20 марта будут установлены новые рекорды. Более того, этот день может стать самым теплым с 1990 года. Тогда рекорд этого дня составил +10,5 градусов.

Теперь солнце прогревает землю быстро и стремительно. Прошлые выходные на территории региона тоже было тепло. В субботу максимальная температура воздуха в Культурной столице достигла +6,5 градусов, при этом ночью температура тоже оставалась положительной.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 20 марта дожди дойдут до Санкт-Петербурга только ночью.