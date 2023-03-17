В Смольном объяснили, почему горожанам до сих пор рассылают повестки

Жителям Санкт-Петербурга объяснили, почему им до сих пор продолжают приходить повестки и рассказали, что нужно делать в таком случае.

В пятницу, 17 марта, в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности появилось объяснение рассылке повесток россиянам. Отмечается, что одной из целей этих мероприятий является документальное оформление сведений о лицах, которые состоят на воинском учете.

В связи с этим петербуржцам напомнили, что при получении повестки гражданину нужно выполнить изложенные в ней требования. Уточняется, что для того, чтобы встать на учет, или внести изменения в документы воинского учета, необходимо лично явиться в военный комиссариат по месту жительства или пребывания.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что юрист Павел Чиков указал на вопросы, возникающие к повесткам на военные сборы, так как такие мероприятия могут проводиться после распоряжений президента, которых пока официально не поступало.