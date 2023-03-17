Площадка бывшего завода Nissan в Петербурге может быть переименована в "Лада Санкт-Петербург"

Бывший завод Nissan, расположенный на территории Санкт-Петербурга, может сменить свое название и превратиться в "Лада Санкт-Петербург".

В настоящее время название "Лада Санкт-Петербург", предложенное российским производителем "Автоваз" для бывшего завода Nissan в Северной столице, проходит согласование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Максима Соколова, который надеется, что эта инициатива будет поддержана.

Напомним, что "Автоваз" стал новым владельцем предприятия Nissan в Петербурге. В ходе съезда РСПП Соколов отметил, что новое название необходимо утвердить не только на правлении и совете директоров компании, но и обговорить его с правительством Культурной столицы, учесть все местные законы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в течение текущего, 2023, года в Петербурге на площадках ушедших из России компаний могут запустить производство двух автозаводов.