Российские активы завода Toyota в Петербурге планируют передать ФГУП "НАМИ"

Российские активы ушедшего японского автоконцерна Toyota в Петербурге хотят передать ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ). В настоящее время соответствующая процедура прорабатывается.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, ведомство работает над передачей завода Toyota в Петербурге ФГУП "НАМИ". Сейчас ситуация решение на стадии проработки. Об этом пишет АБН.

Напомним, что в начале осени прошлого года стало известно о полном прекращении производства на заводе Toyota в Петербурге, до этого, в марте, предприятие заявляло о временном прекращении работы из-за трудносотей в поставке необходимых комплектующих. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2007 году. Известно, что на заводе выпускали модели автомобилей Rav-4 и Camry.

В компании заявляли, что на территории России продолжится послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также будет оказана поддержка дилерской сети. В настоящее время завод Toyota в Петербурге продолжает находиться в простое. Еще в декабре 2022 года Минпромторг РФ заявлял, что предприятие проходит консервацию.