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Петербуржцам рассказали, какой мост разведут три раза за неделю

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© Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

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С 14 по 17 марта в Санкт-Петербурге специалисты проведут технологическую разводку мостов. Жителям города напомнили, по какой переправе будет временно нельзя перебраться на другой берег.

Так, на этой неделе три раза будет разведен мост Александра Невского. Мероприятия проведут ночью 14,15 и 17 марта. Об этом рассказали в пресс-службе "Мостотреста". Уточняется, что по переправе нельзя будет проехать с 2:20 ночи до 5:10 утра.

Также в городе продолжаются работы на гидравлическом приводе Биржевого моста, поэтому с 14 по 18 марта водители и пешеходы не смогут проехать по переправе в период с часа ночи до 5:45 утра.

Горожанам напомнили, что технологические разводки мостов нужны для профилактического обслуживания, а также для проверки готовности разводных пролетов к работе в навигационный период.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с  13 марта в Петербурге временно ограничат скорость движения рядом с вантовым мостом, на участке внутреннего кольца КАД, в связи с проведением работ по замене шумозащитных экранов.

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