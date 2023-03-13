Логопед объяснила, почему речь ребенка нельзя исправлять в домашних условиях

По мнению специалистов, исправлять речь ребенка в домашних условиях прежде всего не рекомендуется потому, что родители привыкают к тому, что говорит малыш, и не слышат недостатков. Именно поэтому при возникновении трудностей с произношением слов и звуков лучше обратиться к экспертам.

Логопед Юлия Покровская объяснила, что квалифицированные специалисты специально учатся на свою профессию, они могут уловить незаметные обычному человеческому уху речевые проблемы у ребенка. Об этом пишет "МК в Калининграде".

Так, на логопеда нужно учиться четыре года. За это время специалисты учатся понимать механизмы работы речи, как двигается язык при изменении положения, и как меняется от этого произношение.

Покровская добавила, что на сегодняшний день есть множество способов заниматься с логопедом. В частности, можно выбрать онлайн-формат.