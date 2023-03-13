Петербуржцев предупредили, что вместе с потеплением 14 марта в город вернутся дожди, ветер и гололедица

Во вторник, 14 марта, на территории Санкт-Петербурга ожидается ухудшение погодных условий. Специалисты спрогнозировали усиление ветра и образование гололедицы на дорогах.

Так, ситуация осложнится из-за значительных перепадов температур, которые будут наблюдаться днем 14 марта. Ночные заморозки сменятся потеплением до +8 градусов, в связи с чем снег начнет таять, а на тротуарах и улицах Северной столицы образуется сильная гололедица.

В пресс-службе МЧС по Петербургу также предупредили, что во вторник, согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на территории региона порывы ветра могут достичь 17 м/с. Водителям и пешеходам необходимо соблюдать крайнюю осторожность на дорогах.

Кроме того, вернутся осадки, но не в виде снега, а в виде дождя.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что по прогнозу синоптика Шувалова, петербуржцев ждет теплая неделя после обильных снегопадов.