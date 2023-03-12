Недалеко от Петербурга заметили стратегический бомбардировщик ВВС США, отрабатывающий учебные удары

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США был замечен в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Допускается, что по городу на Неве отрабатывались учебные удары.

Передвижение стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress зафиксировали накануне, 11 марта. Известно, что он находился недалеко от острова Гогланд, расположенного в 200 километрах от Культурной столицы. Об этом пишет Neva.Today.

Известно, что бомбардировщик, совершив маневр, сменил направление и отправился в сторону Прибалтики. Вероятно, что в ходе учений он отрабатывал удары по Петербургу.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце февраля воздушная гавань Северной столицы временно перестала отправлять и принимать самолеты из-за обнаружения в небе неопознанного объекта.