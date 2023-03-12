Порывистый ветер и снег настигнут Петербург в тылу циклона 12 марта

Санкт-Петербург находится в тылу циклона, из-за чего на территории региона в воскресенье снова подпортятся погодные условия. В первой половине дня город занесет снегом, разбушуется достаточно сильный ветер.

Метеорологические условия в городе на Неве 12 марта сформирует тыловая часть циклона, уходящего центром в Карелию. Горожан поджидает облачная погода, сопровождаемая снегом. Правда, ближе к вечеру в небе появятся прояснения. Об этом в своих социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Кроме того, на территории региона ожидается порывистый западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет меняться от -3 до -5 градусов, по области показатели установятся в диапазоне от -1 до -6 градусов. Атмосферное давление при этом вырастет до 744 мм ртутного столба.

В понедельник, 13 марта, по прогнозу специалиста, в Петербурге будет без существенных осадков и плюсовый температуры, которые дойдут до 0 и +2 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что накануне петербуржцев предупредили о снежной пурге и ветре в воскресенье.