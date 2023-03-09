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Сотрудники МЧС предупредили петербуржцев о двадцатиградусных морозах в ночь на 10 марта

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Жителям Северной столицы напомнили о самой холодной ночи за всю зиму, хотя на дворе уже март. Спасатели рекомендуют соблюдать меры осторожность при выходе на улицу и не забывать о гололедице.

Сильные морозы нагрянут в Санкт-Петербург уже этой ночью. Так, согласно данным  ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на территории города с 9 на 10 марта столбики термометра опустятся до -20 градусов. Дороги и тротуары будут очень скользкими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве также напомнили правила, которые помогут избежать падения во время гололеда. Горожанам советуют передвигаться крайне осторожно, наступая на всю подошву, пожилым людям лучше не выходить из дома без трости с резиновым наконечником или палки с заостренным концом. В случае, если у обуви скользящая подошва, то на нее можно наклеить кусочки лейкопластыря. 

Кроме того, нельзя перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, а автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.

По информации синоптиков, днем в пятницу, 10 марта, потеплеет до -3 и -5 градусов.

Ранее Санкт-Петербург писал, что температурные показатели этой ночью могут побить рекорды зимы 2023 года.

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