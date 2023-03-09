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В Санкт-Петербурге бесплатные проездные для детей участников СВО переделывают с временных на постоянные

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге идет процесс оформления постоянных бесплатных проездных билетов, предназначенных для детей участников специальной военной операции.

Известно, что бесплатные проездные этой группы лиц  действуют в общественном транспорте, а также в пригородных поездах до 31 декабря текущего года, при этом продлевать их больше не потребуется. Об этом сообщает АБН.

Еще в феврале стало известно о расширении социальной поддержки детям участников СВО. Так, оформление бесплатных проездных билетов теперь доступно не только родным детям участников СВО, но и детям супруг от предыдущих браков.

Чтобы оформить постоянный бесплатный проездной билет необходимо воспользоваться услугами офисов ГКУ "Организатор перевозок", которые находятся в ведомстве Комитета по транспорту города. Граждане должны иметь при себе  фотографию 3х4, а также выданный до этого временный проездной билет. Новый документ предоставят сразу же в день обращения.

Напомним, что право на льготы имеют несовершеннолетние, учащиеся на очной форме учреждений общего и среднего профессионального образования, а также студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты и ассистенты-стажеры, которые учатся на очной форме в ВУЗах или научных учреждениях. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце прошлого года Комитет по тарифам Петербурга утвердил новую стоимость проезда в общественном транспорте в 2023-м году, учитывая 190 млрд рублей из бюджета, которые используют для снижения реальной стоимости для пассажиров.

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