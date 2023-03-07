К 8 марта петербургские здания украсили световые открытки с женскими портретами и цветами

В преддверии Международного женского дня на фасадах некоторых петербургских домов появились праздничные световые открытки с известными работами художников и цветочными композициями.

Так, в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга рассказали, что световые проекции представляют тематические сюжеты, а также женские портреты, написанные художниками XIX-XX веков. Например, горожане могут увидеть на фасаде известную картину "Девочка с персиками" Валентина Серова и произведение "Неизвестная", принадлежащее Ивану Крамскому.

Красочные цветы с пожеланиями расположились на доме 26-28 по Каменноостровскому проспекту и здании 70 по Большому проспекту В.О. На Кондратьевском проспекте и других улицах города появились не менее завораживающие световые рисунки, а на здании Российской национальной библиотеки, расположенной на Московском проспекте, спроецирована целая художественная галерея.

Известно, что концепцию светового оформления разработал Комитет по градостроительству и архитектуре при участии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в честь Дня защитника Отечества на фасадах шести петербургских домов появились праздничнее проекции. Световые инсталляции украшали дома в течение пяти дней.