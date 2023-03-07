Петербуржцы снова начали получать загранпаспорта, рассчитанные на 10 лет

Петербуржцам, оставившим заявку на получение загранпаспорта нового образца еще в прошлом году, стали приходить уведомления об их готовности.

В ближайшее время жители Северной столицы снова смогут выбирать между оформлением загранпаспортов нового и старого образца. Однако тем, кому необходимо срочно отправиться за границу, пока рекомендуют выбрать документ на пять лет. Об этом пишет "Петроград".

Так, в конце января в Петербурге перестали выдавать загранпаспорта нового поколения из-за нехватки чипов и большого спроса на документ. Однако АО "Микрон", являющийся производителем микросхем, в настоящее время перенастраивает оборудование и оптимизирует технические процессы под запросы граждан, поэтому оформление загранпаспортов возобновилось уже с прошлой недели.

Напомним, что загранпаспорт, рассчитанный на 10-летний срок, отличается от "старого" документа наличием специального чипа и цветным цифровым изображением лица, а также сканами отпечатков пальцев.