МЧС рекомендовало петербуржцам 5 марта не выходить на улицу из-за сильного снегопада

Жителей и гостей Северной столицы призвали не покидать домов в это воскресенье. В течение дня 5 марта ожидается обильный снегопад.

В пресс-службе МЧС по Петербургу предупредили, что по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на территории региона ожидаются неблагоприятные для прогулок погодные условия. Так, местами может встретиться очень сильный снегопад.

В ведомстве отметили, что во время выпадения осадков, лучше воздержаться от поездок по городу и оставаться в квартире или на работе. Кроме того горожанам рекомендовали использовать средства проводного и радиовещания.

Если выйти на улицу все-таки пришлось, то необходимо соблюдать крайнюю осторожность на дорогах. При внезапном снегопаде во время поездки, лучше свернуть на обочину, при этом используя плавное торможение и безопасный скоростной режим, затем переждать непогоду. Горожанам напомнили, что в этом случае нужно включить аварийные огни.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Петербург, который в воскресенье находится в тылу уходящего циклона, снова закроют облака.