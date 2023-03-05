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В Пулково на полтора часа задержат вылет самолета в Якутск

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© Фото: baltphoto/Андрей Пронин

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В воскресенье, 5 марта, в петербургском аэропорту Пулково есть задержанные рейсы, при этом отмененных полетов пока не наблюдается. В общей сложности пассажирам придется ждать свой самолет на полтора часа дольше.

Согласно данным, представленным на сайте воздушной гавани Северной столицы, на полтора часа задержится вылет рейса из Петербурга до Якутска от авиакомпании "Якутия". Изначально самолет планировали отправить в 14:30, но позже время изменили на 16:00. 

На 08:12 осуществляется посадка пассажиров, которые отправятся в Иваново. Вылет рейса компании "РусЛайн" ожидается около 08:30. Последним на 5 марта из города на Неве будет осуществлен вылет по направлению "Петербург - Уфа", - воздушное судно отправят в 23:45.

Все изменения в течение дня можно отслеживать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Пулково появилась новая профессия для людей 50 лет и старше. Речь идет об агентах по гостеприимству. Известно, что к команде уже присоединились 15 новых сотрудников. 

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