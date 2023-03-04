В Петербурге за два миллиона может появиться центр для обучения неквалифицированных мигрантов

В Санкт-Петербурге появится новый консультационный пункт по привлечению квалифицированных кадров за два миллиона.

На портале госзакупок появилась информация , согласно которой на территории города может быть открыт центр для обучения мигрантов. Известно, что, благодаря соответствующей инициативе, местные власти хотят ограничить приток неквалифицированных иностранцев в Петербург, а также иметь возможность заменить таких сотрудников специалистами из других регионов.

В заявке уточняется, что конкурс объявило ГАУ "Центр трудовых ресурсов". На организацию работ выделят два миллиона рублей.

По итогам конкурса, победителю необходимо будет наладить контакт с органами занятости различных регионов России, рассказывать им об имеющихся в Петербурге вакансиях, а также объяснить, что существует возможность прохождения профессионального обучения и повышения квалификации.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в феврале двое мигрантов разбились насмерть, упав с фасадного подъемника в Кудрово.