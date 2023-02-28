За жестокое избиение подростка в "Галерее" несовершеннолетний проведет под стражей до конца апреля

В Петербурге решением суда молодой человек, сильно избивший подростка в "Галерее", отправится под стражу до конца апреля.

В Центральном районе суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу 17-летнего подростка. Несовершеннолетнего задержали за избиение 15-летнего мальчика в крупном ТРЦ Северной столицы. В результате суд отправил злоумышленника под стражу на два месяца. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Делом подростка занимался Смольнинский районный суд Петербурга. По версии следствия, несовершеннолетний напал на пострадавшего и в составе группы избил его. После произошедшего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.

Молодой человек получил обвинение по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Он останется под стражей до 25 апреля 2023 года.