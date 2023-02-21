Между Стамбулом и Петербургом "Рускон" наладил регулярный морской сервис

Между Санкт-Петербургом и Стамбулом запустили регулярный морской сервис. Новым маршрутом занялся транспортный оператор "Рускон" совместно с партнером.

"Рускон", входящий в группу компаний "Дело", вместе с международной контейнерной судоходной компанией Mountain Air Shipping, базирующейся в Дубае, наладили запуск морского линейного сервиса между Стамбулом и петербургским "Первым контейнерным терминалом" Global Ports. Известно, что он также входит в группу компаний "Дело". Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Дело".

При помощи нового маршрута нагрузка между инфраструктурой страны должна быть перераспределена. Также новый сервис обеспечит эффективную логистику между Россией и Турцией.

В пресс-службе уточнили, что время в пути посредством нового маршрута займет 17 суток, при этом первая отправка из Стамбула состоялась уже в феврале.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что порт "Бронка" в Петербурге может перейти Белоруссии из-за трудностей страны с транспортировкой продукции через порты Балтии из-за санкций.